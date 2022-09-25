Егор Пруцев: раньше мечтал об РПЛ, но повзрослел – и захотел уехать в Европу

19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал о том, как появился вариант с трансфером из «Сочи» в сербский клуб, а также о летних предложениях от московских ЦСКА и «Спартака», от которых он отказался.



«Как появился вариант с «Црвеной Звездой»? Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось.



Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание. Не знаю, почему. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло, немного повзрослел, решил по-другому. Из-за нынешней ли ситуации? Нет. Моя личная инициатива.



Почему не РПЛ? Я поменялся и захотел так. Связывались ли со мной летом ЦСКА и «Спартак»? Да. Отказался, поскольку таким было моё желание», – приводит слова Пруцева Sport24.