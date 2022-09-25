Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Пруцев: раньше мечтал об РПЛ, но повзрослел – и захотел уехать в Европу

Егор Пруцев: раньше мечтал об РПЛ, но повзрослел – и захотел уехать в Европу
Комментарии

19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал о том, как появился вариант с трансфером из «Сочи» в сербский клуб, а также о летних предложениях от московских ЦСКА и «Спартака», от которых он отказался.

«Как появился вариант с «Црвеной Звездой»? Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось.

Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание. Не знаю, почему. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло, немного повзрослел, решил по-другому. Из-за нынешней ли ситуации? Нет. Моя личная инициатива.

Почему не РПЛ? Я поменялся и захотел так. Связывались ли со мной летом ЦСКА и «Спартак»? Да. Отказался, поскольку таким было моё желание», – приводит слова Пруцева Sport24.

Как молодой россиянин уехал в Европу и будет играть в ЛЧ? Мог бы бегать за «Краснодар»! Как молодой россиянин уехал в Европу и будет играть в ЛЧ? Мог бы бегать за «Краснодар»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022