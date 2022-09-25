Дешам призвал Галтье давать меньше игрового времени Мбаппе в «ПСЖ» в преддверии ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет получать меньше игрового времени в клубе в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Я знаю, что Галтье всё ещё хочет постоянно задействовать Килиана в играх. Но я хочу, чтобы время от времени тренер давал Мбаппе возможность отдохнуть. Просто Килиану нужно давать чуть меньше игрового времени. Это не навредит клубу, даже наоборот», — приводит слова Дешама Telefoot.



Сегодня, 25 сентября, сборная Франции сыграет с национальной командой Дании в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча команд пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало матча — в 21:45 мск.

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