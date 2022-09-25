Словакия — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Словакии сыграет с командой Беларуси. Встреча пройдёт на нейтральном стадионе «ТСЦ Арена» в Сербии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для сборной Беларуси встреча носит формальный характер. Команда после пяти проведённых матчей сумела заработать всего два очка и находится на последнем месте группы 3 в Лиге С, в зоне вылета.

Словакия, если обыграет сегодня соперника, при удачном раскладе в параллельной встрече Азербайджана и Казахстана может обеспечить себе символическое второе место в группе. В данный момент сборная Словакии находится на третьем месте, отставая от Азербайджана на одно очко.

Азербайджан обыграл Словакию в матче Лиги наций:

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