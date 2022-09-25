Павар: чтобы стать лучше, слушаю партнёров и тренеров, а не журналистов

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар высказался об экспертах и журналистах, которые критикуют его игру.

«Критики всегда есть. Карьера только со взлётами была бы фантастической, но такого в жизни не бывает. Мы всё-таки люди. Но о себе я ничего не читаю. Чтобы стать лучше, я слушаю своих партнёров и тренеров, а не журналистов», — цитирует слова Павара журналист Альфредо Педулла.

На данный момент Павар находится в расположении французской сборной. Сегодня подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Дании в рамках 6-го тура Лиги наций УЕФА. Матч состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

Голы Мбаппе и Жиру принесли Франции победу над Австрией:

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