«Спартак» объявил о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора клуба.

«Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка. Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!» — написала пресс-служба красно-белых.

Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Также он работал скаутом британского «Брайтон энд Хоув Альбион», был исполнительным директором «Астаны» и тренировал несколько латвийских клубов.