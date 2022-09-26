Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора

«Спартак» объявил о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора
Комментарии

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора клуба.

«Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка. Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!» — написала пресс-служба красно-белых.

Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Также он работал скаутом британского «Брайтон энд Хоув Альбион», был исполнительным директором «Астаны» и тренировал несколько латвийских клубов.

Новый босс «Спартака» отказывался сдавать матч в России! И еле избежал тюрьмы в Казахстане Новый босс «Спартака» отказывался сдавать матч в России! И еле избежал тюрьмы в Казахстане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022