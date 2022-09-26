В «Спартаке» намерены увеличить посещаемость стадиона до 45 тыс. человек

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, возглавивший совет директоров «Спартака», считает увеличение посещаемости стадиона одной из приоритетных задач руководства клуба. По его словам, посещаемость «Открытие Банк Арены» будет увеличена в три раза.

«Не менее важно решить задачу по обеспечению стадиона инфраструктурой, а также по исполнению всех требований законодательства по безопасности. На данный момент клуб перешёл к практической её реализации: посещаемость стадиона будет увеличена с 15 тыс. до 45 тыс. человек», — приводит слова Матыцына ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что новым спортивным директором «Спартака» стал британец Пол Эшуорт. Летом 2022 года «Лукойл» выкупил 100% акций московского клуба.