BBC: Славен Билич станет новым главным тренером «Уотфорда»

Хорватский специалист Славен Билич возглавит «Уотфорд» после ухода Роба Эдвардса. Об этом сообщает BBC.

54-летний Билич тренирует с 2001 года. Его первой командой был «Хайдук», после он тренировал молодёжную сборную Хорватии, а с 2006-го по 2012-й — первую сборную Хорватии. Весь следующий сезон Билич был главным тренером московского «Локомотива». После специалист был главным тренером «Бешикташа», «Вест Хэма», «Аль-Иттихада» и «Вест Бромвича». С января 2021 по январь 2022 года Билич тренировал китайский клуб «Бейцзин Гоань».



«Уотфорд» в 10 матчах английского Чемпионшипа набрал 14 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. В следующем туре команда сыграет в гостях со «Сток Сити».

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании. Видеоролик: