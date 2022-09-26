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Канчельскис: я не президент РФС, но контракт с Карпиным можно продлить. Пускай работает

Канчельскис: я не президент РФС, но контракт с Карпиным можно продлить. Пускай работает
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера национальной команды.

«Стоит ли сборной России продлевать контракт с Карпиным? Не знаю, я не президент РФС. Это они будут решать – стоит или нет. В чём проблема, есть какие-то основания? Думаю, можно продлить контракт с Карпиным. Я бы продлил контракт, пускай работает», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Кыргызстана. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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