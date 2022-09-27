Адам Салаи поделился эмоциями после своей последней игры за сборную Венгрии

Нападающий «Базеля» Адам Салаи высказался после своей последней игры за сборную Венгрии. В его последнем матче сборная уступила Италии со счётом 0:2.
«Я до сих пор не могу поверить, что это была моя последняя игра за сборную. Я старался сосредоточиться на этих 90 минутах. Мы упустили отличную возможность, хотя знали, что у нас были шансы на результат», – приводит слова Салаи пресс-служба УЕФА.
Благодаря этой победе сборная Италии вышла в стадию плей-офф Лиги наций УЕФА, а Венгрия сохранила место в Лиге А, заняв второе место в турнирной таблице группы 3. Другими соперниками этих команд по группе были сборные Германии и Англии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 27 сентября 2022
-
09:09
-
09:00
-
08:58
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:20
-
07:09
-
06:48
-
06:46
-
06:29
-
06:25
-
06:10
-
06:02
-
05:53
-
05:28
-
04:55
-
04:50
-
04:46
-
04:31
-
04:18
-
04:01
-
03:55
-
03:34
-
03:29
-
03:13
-
03:06
-
02:58
-
02:39
-
02:32
-
02:18
-
02:05
-
01:54
-
01:33