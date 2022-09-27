Адам Салаи поделился эмоциями после своей последней игры за сборную Венгрии

Нападающий «Базеля» Адам Салаи высказался после своей последней игры за сборную Венгрии. В его последнем матче сборная уступила Италии со счётом 0:2.



«Я до сих пор не могу поверить, что это была моя последняя игра за сборную. Я старался сосредоточиться на этих 90 минутах. Мы упустили отличную возможность, хотя знали, что у нас были шансы на результат», – приводит слова Салаи пресс-служба УЕФА.



Благодаря этой победе сборная Италии вышла в стадию плей-офф Лиги наций УЕФА, а Венгрия сохранила место в Лиге А, заняв второе место в турнирной таблице группы 3. Другими соперниками этих команд по группе были сборные Германии и Англии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.

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