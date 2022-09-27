Томас Мюллер: «Реал» может быть образцом для подражания для сборной Германии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер рассказал, на какой клуб следует равняться национальной команде.



«Я работал под руководством Анчелотти. «Реал» может быть для нас образцом для подражания. Футболисты «Реала» не всегда демонстрируют фантастический футбол, но они никогда не опускают головы и верят в себя. Вот что нам необходимо», — приводит слова Мюллера Sky Germany.



Накануне сборная Германии провела матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Англии. Встреча, прошедшая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия), завершилась ничьей со счётом 3:3. Ранее сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А.