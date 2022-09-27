Юран рассказал, как можно оказать сопротивление «Зениту»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о доминировании «Зенита» в РПЛ. Он не согласился с тем, что у клуба из Санкт-Петербурга не будет конкурентов.
«Согласен ли, что будет борьба только за второе место? Ещё не факт. Я же с «Химками» боролся против «Зенита», смог же. Нужно и можно бороться против них. У некоторых футболистов в подсознании следующая картина: «Есть «Зенит» и легионеры — можно не играть». Многое зависит от тренерского штаба, психологии.
Как бороться с «Зенитом»? Нужно уметь правильно против них действовать: если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» — это неправильно. То, что показал «Оренбург» в Санкт-Петербурге, — это антифутбол. Зачем играть в атакующий футбол против «Зенита»? Нужно анализировать их, как это сделали мы в «Химках». Нужно играть тактично более грамотно против команды Семака, тогда будет сложнее «Зениту», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
- 27 сентября 2022
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:24
-
22:16
-
22:01
-
21:57
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:29
-
21:15
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:40
-
20:28
-
20:21
-
20:15
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:31
-
19:20
-
19:18
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:32
-
18:26
-
18:05