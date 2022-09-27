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Юран рассказал, как можно оказать сопротивление «Зениту»

Юран рассказал, как можно оказать сопротивление «Зениту»
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о доминировании «Зенита» в РПЛ. Он не согласился с тем, что у клуба из Санкт-Петербурга не будет конкурентов.

«Согласен ли, что будет борьба только за второе место? Ещё не факт. Я же с «Химками» боролся против «Зенита», смог же. Нужно и можно бороться против них. У некоторых футболистов в подсознании следующая картина: «Есть «Зенит» и легионеры — можно не играть». Многое зависит от тренерского штаба, психологии.

Как бороться с «Зенитом»? Нужно уметь правильно против них действовать: если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» — это неправильно. То, что показал «Оренбург» в Санкт-Петербурге, — это антифутбол. Зачем играть в атакующий футбол против «Зенита»? Нужно анализировать их, как это сделали мы в «Химках». Нужно играть тактично более грамотно против команды Семака, тогда будет сложнее «Зениту», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

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