Швеция не сумела обыграть Словению и вылетела в Лигу C Лиги наций

В Стокгольме (Швеция) на стадионе «Френдс-Арена» завершился матч 6-го тура Лиги наций. В Лиге B группе 4 встречались сборные Швеции и Словении. Матч команд закончился со счётом 1:1.



На 28-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару Беньямина Шешко. Ему ассистировал Петар Стоянович. А на 42-й минуте Эмиль Форсберг восстановил равновесие в счёте. В качестве ассистента выступил Виктор Линделёф.



Впрочем, ничьей сборной Швеции оказалось недостаточно. Команда набрала лишь четыре очка и осталась на последнем месте в турнирной таблице. Шведы вылетели в Лигу С. В свою очередь, Словения набрала шесть очков и завершила выступление на третьем месте в турнирной таблице.



Путёвку в Лигу А от этой группы получила сборная Сербии, обыгравшая Норвегию в заключительном туре (2:0).