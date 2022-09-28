Почеттино и Роджерс называются главными претендентами на смену Саутгейту в сборной Англии

50-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино посетил встречу шестого тура Лиги наций УЕФА между Англией и Германией на «Уэмбли» (3:3), чем породил массу слухов о возможном назначении в стан «трёх львов», сообщает The Telegraph.
Как отмечает источник, сомнения в работе Саутгейта могли возникнуть из-за проваленного этапа Лиги наций УЕФА, однако несмотря на это в Федерации футбола Англии намерены оценивать работу Гарета лишь по предстоящему чемпионату мира – 2022 в Катаре. В случае неудовлетворительного результата или возможного ухода наставника по собственному желанию в числе приоритетных кандидатов на его замену будет как раз таки Маурисио Почеттино, а также Брендан Роджерс из «Лестера», так как Федерация всё же отдает приоритет местным специалистам. В числе возможных преемников также могут оказаться Грэм Поттер, возглавивший «Челси», и Эдди Хау, проделывающий впечатляющую работу в «Ньюкасле».
Напомним, что по итогам группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Англии не сумела сохранить прописку в дивизионе А. На предстоящем ЧМ-2022 их соперниками по групповому этапу станет Иран, США и Уэльс.
Англия и Германия устроили голевое пиршество в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
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