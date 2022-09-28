Гол Сперцяна и драматичная развязка — в видеообзоре матча Лиги наций Ирландия — Армения

В Дублине на стадионе «Авива» состоялся матч 6-го тура Лиги наций. В группе 1 Лиги B встречались сборные Ирландии и Армении. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу ирландцев, победный гол был забит на последних минутах встречи. Примечательно, что один из мячей в составе Армении забил игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Гол Сперцяна не спас Армению от поражения в матче с Ирландией

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На 18-й минуте Джон Иган открыл счёт. На 52-й минуте Майкл Обафеми удвоил преимущество сборной Ирландии. Но гостям удалось вернуться в игру. На 71-й минуте Артак Дашян отыграл один мяч, а ещё через две минуты полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сравнял счёт.

В концовке у гостей пошли удаления. На 89-й минуте прямую красную карточку получил Оганес Амбарцумян. А ещё через минуту за вторую жёлтую карточку был удалён Артак Дашян. Уже в компенсированное время ирландцы вырвали победу, мяч с пенальти забил Роберт Брэйди.

Сборная Ирландии набрала семь очков и заняла итоговое третье место в турнирной таблице. Армения закончила турнир на четвёртом месте с тремя очками и вылетела в Лигу C.