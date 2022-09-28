Защитник сборной Бельгии Денайер может продолжить карьеру в ОАЭ
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Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайер, находящийся в статусе свободного агента, близок к переходу в «Шабаб Аль-Ахли», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. По информации источника, игрок уже прилетел для прохождения медосмотра и подписания контракта.
27-летний Денайер в июле 2013 года перешёл в «Манчестер Сити», однако в составе английской команды за пять лет ни разу не появился на поле, проведя весь срок контракта в аренде. В 2018-м горожане продали Денайера в «Лион», где Джейсон в 137 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
В 2015-м он дебютировал за национальную сборную Бельгии. В 35 матчах за команду Джейсон отличился один раз.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты:
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