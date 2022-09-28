Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Бельгии Денайер может продолжить карьеру в ОАЭ

Защитник сборной Бельгии Денайер может продолжить карьеру в ОАЭ
Комментарии

Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайер, находящийся в статусе свободного агента, близок к переходу в «Шабаб Аль-Ахли», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. По информации источника, игрок уже прилетел для прохождения медосмотра и подписания контракта.

27-летний Денайер в июле 2013 года перешёл в «Манчестер Сити», однако в составе английской команды за пять лет ни разу не появился на поле, проведя весь срок контракта в аренде. В 2018-м горожане продали Денайера в «Лион», где Джейсон в 137 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

В 2015-м он дебютировал за национальную сборную Бельгии. В 35 матчах за команду Джейсон отличился один раз.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты:

Новость по теме
«Вулверхэмптон» может подписать защитника сборной Бельгии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022