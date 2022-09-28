В «Локомотиве» объяснили отсутствие Дмитрия Баринова в заявке на матч Кубка России

Пресс-служба «Локомотива» назвала причину отсутствия полузащитника Дмитрия Баринова в заявке московской команды на матч группового этапа Кубка России с «Химками».
«Дмитрий Баринов вернулся из расположения сборной России с простудой, и тренерским штабом было принято решение не задействовать игрока в сегодняшнем матче. Здоровья, Дима!» — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.
Матч группового этапа Кубка России «Химки» — «Локомотив» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив». «Локомотив» в двух матчах набрал два очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Химки» (1) — на последнем, четвёртом месте.
- 28 сентября 2022
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