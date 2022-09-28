Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» объяснили отсутствие Дмитрия Баринова в заявке на матч Кубка России

В «Локомотиве» объяснили отсутствие Дмитрия Баринова в заявке на матч Кубка России
Комментарии

Пресс-служба «Локомотива» назвала причину отсутствия полузащитника Дмитрия Баринова в заявке московской команды на матч группового этапа Кубка России с «Химками».

«Дмитрий Баринов вернулся из расположения сборной России с простудой, и тренерским штабом было принято решение не задействовать игрока в сегодняшнем матче. Здоровья, Дима!» — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Матч группового этапа Кубка России «Химки» — «Локомотив» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив». «Локомотив» в двух матчах набрал два очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Химки» (1) — на последнем, четвёртом месте.

«Химки» — «Локомотив». Принципиальность Спартака Гогниева даст плоды «Химки» — «Локомотив». Принципиальность Спартака Гогниева даст плоды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022