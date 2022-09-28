Защитник «Локомотива» Едвай: я остаюсь в Москве. Не хочу бросать команду — я не такой

Хорватский защитник «Локомотива» Тин Едвай заявил, что останется в Москве, несмотря на неспокойную обстановку вокруг государственной границы России.

«Я остаюсь в Москве. Как я говорил раньше — и летом, и в начале сезона — что моя цель и приоритет — это команда и футбол. Не хочу бросать команду — я не такой. Это не так, как меня воспитывали. Я буду в «Локомотиве» столько, сколько позволяет ситуация. Я сражаюсь за нашу команду», — передаёт слова Тина Едвая корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня московский «Локомотив» крупно переиграл «Химки» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой железнодорожников со счётом 5:0.