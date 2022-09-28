Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение бело-голубых в матче 3-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом».
«Мы достаточно хорошо вошли в первый тайм, забили гол, но «Оренбург» тоже хорошо себя проявил. В перерыве поправили некоторые моменты, во втором тайме сыграли намного лучше. Начали больше контролировать мяч, владеть инициативой, но в конце второго тайма ненадёжно сыграли в обороне.
Команда в прошлом сезоне и в нынешнем — это две разные команды. Если брать сегодняшний матч, то я не скажу, что «Оренбург» создал много моментов. Понятно, что мы должны были сохранить преимущество, но, с другой стороны, двух забитых мячей должно быть достаточно для победы», — сказал Йоканович на послематчевой пресс-конференции.
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