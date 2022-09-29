Бакари Санья — о шансах «Ливерпуля» на топ-4 Англии: это будет испытанием для игроков

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья прокомментировал шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4 по итогам сезона английской Премьер-лиги.

«Я действительно думаю, что «Ливерпуль» — это команда, которая может выпасть из четвёрки лучших в этом сезоне, основываясь на первых семи матчах, просто потому, что они уже потеряли довольно много очков. Они уже отстают от «Арсенала» на девять очков, и в психологическом плане трудно сократить отставание, когда все команды, находящиеся выше них, продолжают побеждать. Это будет испытанием для игроков, и я думаю, что для большинства из них это что-то новое.



Думаю, «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» обязательно финишируют в четвёрке. Тогда у вас останется только одно место, которое будет разыграно между «Ливерпулем» и «Челси».



«Ливерпуль» не может позволить себе больше терять очки на данный момент. Теперь лига действительно быстро пойдёт вперёд, прежде чем она прервётся на чемпионат мира. «Ливерпуль» не хочет оказаться в положении, когда он сильно отстанет, когда сезон приостановится в ноябре. После чемпионата мира возобновить сезон будет непросто — им нужно оставаться на расстоянии вытянутой руки от других команд», — сказал Санья в интервью для Lord Ping.

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