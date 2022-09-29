Абаскаль — об игре с «Зенитом»: это просто одна победа

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о выигранной тренерской дуэли у наставника «Зенита» Сергея Семака в матче Фонбет Кубка России, а также о противостоянии с санкт-петербургской командой по ходу сезона.

«Моя тренерская победа? Я так не считаю. К счастью, мы уже встречаемся с «Зенитом» третий раз за короткий отрезок. Сегодня мы победили, но это не даёт никаких гарантий для победы в следующем матче. Победа даёт нам уверенность. Знаю, что «Спартак» не побеждал «Зенит» долгое время. Но сегодняшний матч – это просто одна победа», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу московского клуба. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.