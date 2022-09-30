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Сёмин: Кварацхелия по таланту сопоставим с Аршавиным, он может стоить и € 100 млн

Сёмин: Кварацхелия по таланту сопоставим с Аршавиным, он может стоить и € 100 млн
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и € 100 млн. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным.

С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз, и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно. Ожидания надо оправдывать, а это сложно», — приводит слова Семина в беседе Sport24.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость Кварацхелии на интернет-портале Transfermarkt была увеличена с € 15 млн до € 35 млн.

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