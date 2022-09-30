Сёмин: Кварацхелия по таланту сопоставим с Аршавиным, он может стоить и € 100 млн
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и € 100 млн. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным.
С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз, и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно. Ожидания надо оправдывать, а это сложно», — приводит слова Семина в беседе Sport24.
Ранее сообщалось, что рыночная стоимость Кварацхелии на интернет-портале Transfermarkt была увеличена с € 15 млн до € 35 млн.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
03:58
-
03:48
-
03:36
-
03:20
-
03:20
-
03:00
-
02:35
-
02:13
-
01:53
-
01:52
-
01:34
-
01:33
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:55
-
00:47
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:32
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:23
-
00:19
-
00:18
-
00:10
-
00:09
-
00:06
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:53
Партнерский контент