«Будет круто, если Арсен уедет. Хочу туда же». Т. Сулейманов – о Захаряне в «Челси»

Нападающий команды «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов заявил, что хотел бы оказаться в «Челси» вместе с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. Напомним, трансфер хавбека в лондонский клуб сорвался из-за невозможности перевести деньги из Англии в Россию.

«С Арсеном не общаюсь, но знаю его как хорошего парня. Будет очень круто, если он уедет в «Челси», это мой любимый клуб. Захарян – очень хороший футболист. Куда бы хотел я? К нему же! Будет отличная связка. Но пока нужно закрепиться в «Пари НН», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В текущем сезоне Сулейманов забил пять голов в девять играх РПЛ, а в прошлом чемпионате в 25 матчах он отличился один раз.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»: