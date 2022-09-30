Маслов: Федун всегда будет желанным гостем в раздевалке «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что бывший президент красно-белых Леонид Федун всегда будет желанным гостем в раздевалке команды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Федун зашёл в раздевалку «Спартака» после победы красно-белых в матче Кубка России с «Зенитом».
«Радость Федуна? Мы все уважаем Леонида Арнольдовича за всё, что он сделал для команды. Он всегда будет желанным гостем на стадионе и в нашей раздевалке», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента клуба, который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
- 30 сентября 2022
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