Александр Кержаков назвал своих самых великих партнёров и противников

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков перечислил своих самых великих партнёров и противников.
«Первое впечатление – Кобелев, если мы говорим об игрочищах. Это был 2001 год. Футбольный интеллект, понимание игры и исполнение. Я не помню, чтобы в те времена говорили, что какой-то полузащитник или нападающий не так принял мяч или не так отдал. На первый план выходили футбольные хитрость и интеллект. Кобелев был именно человеком, который полностью понимал игру. О том, что он мог сделать передачу на ход, в правильную ногу, даже не стоит говорить. Просто футбольный интеллект. И, конечно, Аршавин. Тут несомненно. Это если мы берём российских игроков.
Из иностранцев, с которыми играл, – Месси. Я искренне не понимал, зачем Месси отдаёт мяч, потому что отнять его у Лионеля было невозможно. Я в жизни не видел такого футболиста, чтобы кто-то мог отнять мяч у Месси. Он уже до приёма мяча всё понимал. Лионель мог поставить корпус так, чтобы видеть, где находится соперник и куда он будет уходить. Тогда в «Барселоне» Роналдиньо, Хави и Это'О котировались чуть выше. У Месси ещё был 19-й номер. Но меня не настолько в той игре поразил Роналдиньо, как Лионель.
Мне удалось поиграть с Дани Алвесом, Адриано, Кануте, быстроногим Хесусом Навасом. Профессиональнее Палопа вратарей не было — ну, может, только Саша Филимонов. На тренировках отдавались до последнего. Палоп был со мной в клубе, поэтому я видел его чаще, чем Филимонова, с которым пересекались только в сборной. Но помню, что мы были на чемпионате мира в Японии и Корее. Тогда мы с Димой Сычёвым оставались бить по воротам и пошёл проливной дождь. Но Филимонов, пока мы не закончили, с нами там отрабатывал. Мне было 19 лет, а Диме 18. Такое вот профессиональное отношение было у Филимонова», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.
- 30 сентября 2022
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