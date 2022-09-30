Форвард «Сочи» Сарвели высказался о конкуренции с Мелкадзе и Джорджевичем
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о конкуренции с остальными форвардами, которые выступают за клуб.
«Потихоньку начинаю привыкать к позиции и к изменениям в составе «Сочи». В дальнейшем буду забивать мячи и помогать команде.
Конкуренция с Мелкадзе и с Джорджевичем, хотя в Самаре её не было? Почему в Самаре не было? В «Крыльях» у нас была хорошая конкуренция с Глушенковым. Конкуренция всегда поражает стремление — все становятся только лучше», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Сочи» уступил в матче 3-го тура Кубка России с ЦСКА. Сочинцы потерпели поражение со счётом 1:2. В составе южан гол забил Владислав Сарвели, в стане армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов.
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