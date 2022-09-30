Грэм Поттер: Обамеянгу нечего мне доказывать. Он высококлассный профессионал

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением об игре нападающего лондонского клуба Пьер-Эмерика Обамеянга.



«Он хороший парень, сосредоточенный, хочет играть, хочет забивать. С нетерпением жду начала работы с Пьером. Ему нечего мне доказывать. Он проявил себя как высококлассный профессионал и человек», — цитирует Поттера спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.



В сентябре 33-летний форвард подписал с синими двухлетний контракт перед закрытием трансферного окна и стал шестым новичком команды в летнее межсезонье. Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В составе же «Барселоны» форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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