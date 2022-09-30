Килиан Мбаппе летом вручил руководству «ПСЖ» список из четырёх трансферных желаний

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно был заинтересован в приглашении в команду нового форварда. Об этом сообщает RMC Sport. По сведениям источника, 23-летний французский футболист хотел видеть в команде Маркуса Рашфорда («Манчестер Юнайтед»/Англия), Усмана Дембеле («Барселона»/Франция), Роберта Левандовского («Бавария», «Барселона»/Польша) и Джанлуку Скамакку («Сассуоло»/Италия). Однако ни один из этих переходов не был осуществлён.

Напомним, в мае Мбаппе подписал контракт до 2025 года, отклонив предложение о переходе в мадридский «Реал». Сообщалось, что с новым соглашением Килиан получил больше полномочий во французской команде и, например, хотел, чтобы «ПСЖ» продал Неймара.

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