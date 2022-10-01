Главный тренер «Вулверхэмптона»: нам важно не перегрузить Диего Косту

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже высказался о предстоящем дебюте форварда команды Диего Косты. Лаже признался, что «волкам» будет важно не перегрузить нападающего, чтобы команда не лишилась игрока. Коста не выходил на поле в течение 10 месяцев. Но Лаже намекнул, что форвард может выйти в старте на матч АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед».



«Если мы потеряем его, то это будет проблема. Мы не можем потерять ещё одного нападающего. Поэтому мы примем лучшее решение для нас, игроков, тренеров и клуба», — сказал Лаже на пресс-конференции.

Напомним, 12 сентября «Вулверхэмптон» объявил о подписании контрактного соглашения с форвардом Диего Костой. Английский клуб заключил с ним контракт до конца сезона. Ранее Коста уже выступал в АПЛ. С 2014 по 2017 год он защищал цвета «Челси», с которым дважды выиграл чемпионат Англии.

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