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Сёмин считает, что Кварацхелия может стать лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне

Сёмин считает, что Кварацхелия может стать лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче итальянской Серии А с «Торино» (3:1, перерыв).

«Такими темпами Кварацхелия может стать лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне. У команды нет такого явного бомбардира на поле, как Холанд, Жиру, Леау. Может стать лучшим бомбардиром, но это будет сложно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

На 37-й минуте бывший игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия с передачи Пётра Зелиньского забил третий гол команды Лучано Спаллетти. Полузащитник «быков» Алексей Миранчук также принимает участие в игре.

«Наполи» лидирует в итальянском национальном первенстве. Команда Спаллетти набрала 17 очков. «Торино» с 10 очками занимает девятое место.

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