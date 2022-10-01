Самошников отреагировал на выкрики фанатов с требованием уволить Слуцкого

Защитник «Рубина» Илья Самошников после игры 12-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:2) отреагировал на кричалки болельщиков казанской команды, которые требовали уволить главного тренера Леонида Слуцкого.

«Почему не настроились на первый тайм? Я ещё до игры сказал, что мы будем выходить на каждую игру с настроем выигрывать. Другого настроя и быть не может.

Как отношусь к выкрикам фанатов? Негативно. Фанаты — это те люди, которые должны поддерживать даже в сложной ситуации. А когда такие выкрики в сторону нас и в сторону тренера, я негативно отношусь», — приводит слова Самошникова пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

«Рубин» после 12 матчей в Мелбет Первой лиге занимает в турнирной таблице шестое место с 19 очками.