Самошников отреагировал на выкрики фанатов с требованием уволить Слуцкого
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Защитник «Рубина» Илья Самошников после игры 12-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:2) отреагировал на кричалки болельщиков казанской команды, которые требовали уволить главного тренера Леонида Слуцкого.
«Почему не настроились на первый тайм? Я ещё до игры сказал, что мы будем выходить на каждую игру с настроем выигрывать. Другого настроя и быть не может.
Как отношусь к выкрикам фанатов? Негативно. Фанаты — это те люди, которые должны поддерживать даже в сложной ситуации. А когда такие выкрики в сторону нас и в сторону тренера, я негативно отношусь», — приводит слова Самошникова пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
«Рубин» после 12 матчей в Мелбет Первой лиге занимает в турнирной таблице шестое место с 19 очками.
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