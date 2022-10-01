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Мюллер и Киммих сдали положительный тест на коронавирус

Мюллер и Киммих сдали положительный тест на коронавирус
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Сразу два футболиста мюнхенской «Баварии» в субботу сдали положительные тесты на коронавирус. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, заболеванию подверглись нападающий Томас Мюллер и полузащитник Йозуа Киммих.

Как говорится в анонсе, оба футболиста в данный момент находятся дома на самоизоляции. И у Мюллера, и у Киммиха не наблюдается никаких симптомов заболевания. Карантин в «Баварии» может быть снят через пять дней, если у футболистов с положительным результатом не было симптомов в течение 48 часов.

Следующий матч мюнхенцы сыграют в рамках Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень» во вторник, 4 октября, начало матча – в 19:45 мск. В следующую субботу, 8 октября, «Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией».

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