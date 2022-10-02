Галтье: получаю невероятное удовольствие, наблюдая за Месси каждый день

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.



«Я получаю невероятное удовольствие, наблюдая за Месси каждый день. Он в порядке, он счастлив. Месси — альтруистичный игрок, который способен вести игру и привык всегда забивать. Сейчас к нему возвращается эта жажда голов. Сможет ли он снова стать лучшим в мире? Да, если сохранит отличную форму. Он хорошо подготовлен и доволен. А когда Месси счастлив, он работает в полную силу», — приводит слова Галтье L'Equipe.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует продлить соглашение с Месси. Текущий контракт парижан с Месси истекает 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость аргентинского футболиста оценивается в € 50 млн.