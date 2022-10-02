Матч «Ман Сити» и «МЮ» стал самым результативным в истории дерби

Сегодня, 2 октября, состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед», который проходил на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встреча закончилась победой «горожан» со счётом 6:3, что стало самым крупным результатом в истории противостояния этих команд с учётом всех турниров. Данная встреча в рамках дерби была 187-й.

Напомним, как развивались события во встрече. На восьмой минуте отличился Фил Фоден после передачи Бернарду Силвы. На 34-й минуте Эрлинг Холанд реализовал передачу Кевина Де Брёйне. Через три минуты Холанд оформил дубль в матче, а на 44-й минуте это сделал уже Фоден. На 56-й минуте Антони сумел сократить отставание в счёте. На 64-й минуте Холанд оформил хет-трик в матче. На 73-й минуте подобным достижением уже мог похвастаться Фил Фоден. На 83-й минуте Антони Марсьяль сумел забить за «красных дьяволов», а на 90-й реализовал 11-метровый удар и установил итоговый счёт матча — 6:3.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»: