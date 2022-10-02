Холанд сравнялся с Роналду по хет-трикам в АПЛ. Норвежец провёл на 224 матча меньше

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил уже свой третий хет-трик в дебютном сезоне английской Премьер-лиги по итогам восьми проведённых встреч. Как сообщает Bleacher Report, по показателю хет-триков норвежец сравнялся с португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которому для этого понадобилось 232 встречи в чемпионате.
Памятного события удалось добиться в манкунианском дерби, в котором победу праздновали горожане — 6:3. Кроме Холанда, хет-триком, который стал для него первым в карьере, в матче также отличился полузащитник Филип Фоден.
После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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