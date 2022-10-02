«Ахмат» — «Динамо»: после первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Динамо». Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте Лечи Садулаев выполнил прекрасный навес на небольшой высоте к линии вратарской, где Антон Швец выиграл позиционную борьбу у двух защитников и головой технично подрезал мяч в правый угол. На 43-й минуте точным и мощным ударом отметился сам Садулаев с передачи Мирослава Богосаваца.

Обслуживает матч «Ахмат» — «Динамо» судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный судья: Евгений Буланов (Саранск).