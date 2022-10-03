Фото: лицо Алекса Фергюсона при счёте 4:0 в пользу «Манчестер Сити» в дерби

В Сети опубликовано фото знаменитого 80-летнего шотландского наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона с прошедшего в 9-м туре чемпионата Англии манчестерского дерби, которое завершилось победой «горожан» со счётом 6:3.
На опубликованной фотографии запечатлено раздосадованное лицо Фергюсона с конца первого тайма, когда «Манчестер Сити» вёл в счёте 4:0.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков в семи турах и имея две игры в запасе. В следующем туре «манкунианцы» сыграют на выезде с «Эвертоном», матч пройдёт в воскресенье, 9 октября, а его начало запланировано на 21:00 мск. Однако перед этим «красным дьяволам» предстоит игра групповой стадии Лиги Европы с кипрской «Омонией».
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