«Тен Хаг не будет использовать его, станет только хуже». Кин критикует «МЮ» за Роналду

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал клуб за отношение к нападающему Криштиану Роналду.
«Криштиану — один из величайших игроков всех времён, и если он неделю за неделей сидит на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед», это нехорошо. Мы знаем, что Эрик тен Хаг не будет использовать Роналду, и дело станет только хуже. Они должны были отпустить его, когда появилась возможность. У него были варианты, я это точно знаю, и цепляться за него так, чтобы он сидел на скамейке запасных, я считаю нелепым для игрока его уровня», — приводит слова Кина Sky Sports.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик:
- 3 октября 2022
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