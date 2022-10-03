«Тен Хаг не будет использовать его, станет только хуже». Кин критикует «МЮ» за Роналду

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал клуб за отношение к нападающему Криштиану Роналду.

«Криштиану — один из величайших игроков всех времён, и если он неделю за неделей сидит на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед», это нехорошо. Мы знаем, что Эрик тен Хаг не будет использовать Роналду, и дело станет только хуже. Они должны были отпустить его, когда появилась возможность. У него были варианты, я это точно знаю, и цепляться за него так, чтобы он сидел на скамейке запасных, я считаю нелепым для игрока его уровня», — приводит слова Кина Sky Sports.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик: