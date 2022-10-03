Форвард «МЮ» Марсьяль может вернуться в чемпионат Испании

«Севилья» и «Валенсия» заинтересованы в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Об этом сообщает Todofichajes. По сведениям источника, сделка может состояться в январе.
Марсьяль играет за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий забил два гола и отдал одну результативную передачу в двух матчах английской Премьер-лиги. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Напомним, 26-летний французский футболист уже выступал за «Севилью» на правах аренды с января по июнь 2022 года. В 12 матчах за андалусийскую команду он забил гол и отметился результативной передачей.
Видеообзор. «Севилья» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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