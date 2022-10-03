Спаллетти — о матче «Наполи» с «Аяксом»: чтобы стать великим, надо играть с великими

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о значении противостояния с амстердамским «Аяксом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 3 октября.

«Аякс» играет так же, как и мы. Им нравится владеть мячом, но у них есть и интересные вертикальные атакующие решения. Мы должны использовать свой потенциал по максимуму, но не до предела возможного. Это требует силы, но также и разума. Нам нужно заглянуть внутрь себя, чтобы понять, как проявить свои лучшие качества.

Это будет захватывающий матч, мы сыграем против клуба с богатой историей. Чтобы стать великим, нужно играть с великими соперниками. Завтра будет возможность измерить нашу ценность на определённых уровнях. Если мы сможем доказать, что способны на это, это будет хороший ответ», — приводит цитату Спаллетти официальный сайт неаполитанского клуба.

Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы: