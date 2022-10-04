Левандовски рассказал об интересе со стороны «Реала» до перехода в «Барселону»

34-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что до перехода в стан сине-гранатовых им интересовался другой испанский гранд – мадридский «Реал».

«Реал» проявлял интерес ко мне неоднократно, но, когда я увидел решимость и настойчивость «Барселоны» в борьбе за меня – в тот момент я понял, что мой переход в этот клуб возможен. Я знал, что именно таким должен быть следующий шаг в моей карьере.

Я был убеждён, что моё время в «Баварии» подошло к концу и настало время для изменений», — цитирует Левандовского Sport.es со ссылкой на Kanal Sportowy.

Напомним, переход Левандовского «Барселоне» обошёлся в € 45 млн. В нынешнем сезоне Роберт уже принял участие в 12 матчах за новую команду, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами во всех турнирах.

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой».

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