Африканская футболистка ЦСКА высказалась о расизме в России

Нигерийская футболистка ЦСКА Франциска Ордега высказалась по поводу расизма в России. Спортсменка рассказала, что не сталкивалась с дискриминацией в команде и на улице. Единственный неприятный случай с ней произошёл в такси. При этом до переезда в РФ девушка и её родственники считали, что в России распространён расизм.

«В прошлом году таксист отказался везти и обозвал матом меня и мою знакомую из Америки, потому что мы темнокожие.

Отец был против моей поездки в Россию и говорил: «Что ты собираешься делать в России? Там не любят чёрных. Ты представляешь, что с тобой там может произойти?» А я отвечала ему, что в футболе нет места дискриминации, что еду в Россию играть, что спорт — это про любовь, а не про ненависть.

Ни один человек не рождается расистом. Все зависит от воспитания. Можно настраивать ребёнка, что люди с другим цветом кожи — плохие, и ребёнок начнёт их ненавидеть. Думаю, это было распространено раньше, поэтому среди старшего поколения россиян расисты могут встречаться. Молодые здесь либо правда спокойно относятся к другим расам, либо тщательно скрывают неприязнь», — приводит слова Ордеги «Лента.ру».