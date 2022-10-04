Клопп: всегда следил за Эдегором. Я рад, что он раскрыл свой талант

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о капитане «Арсенала» Мартине Эдегоре.
«Мне очень нравится Эдегор. Сейчас наслаждаться его игрой просто. В начале карьеры, когда он был в «Реале», это было несколько сложнее. Тогда казалось, что он не может пойти своей дорогой. Я был этим разочарован, потому что мы хотели видеть его в Дортмунде. Я общался с ним и с его отцом, когда Мартин был ещё мальчишкой. В итоге он выбрал «Реал», и это нормально, но я всегда следил за ним.
Я видел множество талантливых игроков. Мартину было всего 15 лет, а он уже играл за сборную Норвегии. Весь мир сходил с ума. До 15 лет, он, вероятно, не испытывал трудностей. После этого многое стало складываться не в пользу Мартина. Это делает его тем, кем он является сейчас. Я рад, что он раскрыл свой талант. Он играет огромную роль в невероятно сильном «Арсенале», — приводит слова Клоппа TV2.
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- 4 октября 2022
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