Исполком РФС утвердил состав комитета профессионального футбола

Сегодня, 5 октября, состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был утверждён состав комитета профессионального футбола, сообщает пресс-служба организации.



Председатель: Александр Алаев;

Заместитель председателя: Ирина Посиренина;

Ответственный секретарь: Даниил Заморин;

Члены комитета: Роман Бабаев, Александр Зотов, Григорий Иванов, Владимир Хашиг, Максим Погорелов, Евгений Мележиков, Наиль Измайлов, Никита Матвеев, Андрей Лексаков, Мария Сучкова.

Ранее исполком РФС утвердил состав комитета сборных команд.

Напомним, после 11 туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 является санкт-петербургский «Зенит», набравший 29 очков. В тройку лидеров входят московский ЦСКА (23) и «Ростов» (22).