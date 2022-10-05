Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Стадион номер один в России». Игнатьев — о решении провести финал Кубка в «Лужниках»

«Стадион номер один в России». Игнатьев — о решении провести финал Кубка в «Лужниках»
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) провести финал Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я тоже за то, чтобы финал Кубка России проходил в «Лужниках». Финал Кубка — важный турнир для российского футбола. «Лужники» — это стадион номер один в России. И вот этот симбиоз: две лучшие кубковые команды на лучшем стадионе страны. При этом все имеют нейтральное положение. Я только за, чтобы финал проводился в Москве на стадионе «Лужники», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финал Кубка России прошлого сезона также проходил в «Лужниках». Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» установила рекорд посещаемости за всю историю турнира, собрав в общей сложности 69 306 зрителей. В той встрече победителем стал «Спартак», обыграв соперника со счётом 2:1.

Новость по теме
Экс-президент РФС считает, что финал Кубка России всегда должен проводиться в «Лужниках»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022