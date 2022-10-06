Крауч: хотел, чтобы Холанд сделал хет-трик в матче с «Копенгагеном»

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Встреча команд завершилась со счётом 5:0, а Холанд оформил хет-трик. В перерыве наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заменил футболиста.



«Мы видели игроков, которые очень хотели забить. Статистика сегодня невероятна. Мы все разочарованы, вот до чего дошло! Хотели, чтобы Холанд сделал очередной хет-трик», — сказал Крауч в эфире BBC.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги норвежский нападающий забил уже 18 голов за восемь проведённых встреч. В минувшие выходные нападающий забил три мяча в игре с «Манчестер Юнайтед», благодаря чему сравнялся по количеству хет-триков с Криштиану Роналду, проведя на 224 матча меньше португальца.