Вилков считает, что судья правильно не показал жёлтую карточку Сычевому за затяжку времени

Бывший российский арбитр Михаил Вилков выразил мнение, что главный арбитр матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Сочи» Артём Любимов верно не стал показывать жёлтый карточку российскому нападающему команды из Оренбурга Владимиру Сычевому. Футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке после забитого мяча. С точки зрения игры эпизод должен рассматриваться, как затяжка времени игроком.
«Моё мнение — в данной ситуации не надо показывать жёлтую карточку, вне зависимости от того, какой она будет — первой или второй. Это человеческий фактор, у футболиста это раз в жизни. Не надо быть педантом в таких ситуациях. Были случаи, когда арбитр показывал жёлтую карточку — когда у Соболева мама умерла, арбитра жёстко осудили (за карточку). Надо по-человечески относиться. У футболиста праздник, у девушки праздник. Абсолютно верное решение арбитра. Я бы тоже не показал карточку. Я уже предложил друзьям-судьям: ставишь пенальти, бежишь на трибуну и делаешь предложение девушке, а потом пробивается пенальти», – приводит слова Вилкова «РБ Спорт».
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