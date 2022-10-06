Александр Гришин поделился эмоциями после возвращения в ЦСКА

Новый помощник тренеров московского ЦСКА Александр Гришин высказался о своём возвращении в клуб.
«Испытываю большую радость, прийти в родной клуб, где я играл, где тренировал, где прошла моя тренерская карьера. Я очень рад, что руководство в лице Евгения Ленноровича Гинера и Романа Юрьевича Бабаева разрешило вернуться в ЦСКА.
Предложение, по крайней мере, пришло от меня. Я попросился к Роману Юрьевичу, записался на приём, объяснил ситуацию, что хочу вернуться, и сегодня подписал соглашение с академией клуба и очень рад этому. Да нет, абсолютно никаких проблем. Я извинился за тот поступок, и всё прошло отлично. Сегодня я в ЦСКА и счастлив этому событию. Прихожу помощником к тренерам, которые работают в ЮФЛ. Дальше будет видно, но на данном этапе моя задача – поделиться своим опытом и помочь ребятам, чтобы те успешно доросли до дубля и затем до основного состава ЦСКА», – приводит слова Гришина Metaratings.
- 6 октября 2022
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