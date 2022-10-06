Анхель Ди Мария: ассисты приносят мне радость. Мне нравится помогать партнёрам забивать

Аргентинский полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби» (3:1).
«Мы проделали отличную работу. Сегодня я помог команде победить. Это вторая кряду победа с тремя забитыми мячами. Но самое главное, что мы старались.
Ассисты приносят мне радость. Я просто делаю свою работу и получаю удовольствие от этого. Мне нравится помогать партнёрам забивать и делать их счастливыми», – цитирует Ди Марию пресс-служба УЕФА.
Напомним, аргентинский полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария обошёл нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов. На счету Ди Марии стало 38 результативных передач в Лиге чемпионов, и он вышел на второе место по этому показателю, опередив Месси, у которого 37 результативных передач.
- 6 октября 2022
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