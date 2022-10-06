«Мы умеем творить чудеса». Вице-президент «Барсы» — о возможном возвращении Месси

Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу прокомментировал вероятность возвращения в клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Если спортивное руководство сочтёт это целесообразным, то мы приложим все усилия для этого. Мы умеем творить чудеса. Лионель Месси – ценный игрок для клуба, для него всегда будут открыты наши двери», – приводит слова Ромеу Sport.es.
Напомним, действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В «Барселоне» аргентинец выступал с 2003 по 2021 год, проведя за клуб 835 матчей и забив 709 голов. В составе испанского клуба он выиграл 10 чемпионатов Испании, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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