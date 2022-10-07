«Нужно сделать выводы». Эрик тен Хаг — о победе «МЮ» над «Омонией»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победного матча над «Омонией» в Лиге Европы УЕФА. Команда из Англии победила со счётом 3:2.
«Мы хорошо начали матч, создали несколько опасных моментов. Потом допустили необязательную ошибку, провели неудачный 10-минутный отрезок. Нужно сделать выводы. Мы позволили их болельщикам оживиться. Нельзя допускать этого впредь», – приводит слова тен Хага пресс-служба УЕФА.
На 34-й минуте форвард «Омонии» Карим Ансарифард реализовал голевой момент. На 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через 10 минут Антони Марсьяль после выхода на замену вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда. На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду.
- 7 октября 2022
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